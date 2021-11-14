سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

2021/11/14 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وسائل إعلامية أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ترشح اليوم الأحد لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم.وأضافت الوسائل، أن سيف الإسلام القذافي قدم […]

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