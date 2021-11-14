للأطفال والبالغين..إليكم علامات طارئة للإنفلونزا يجب الحذر منها

2021/11/14 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصاب العديد من الأشخاص بمضاعفات خطيرة قد تهدد حياتهم نتيجة الإصابة بالإنفلونزا..فما هي أبرز أعراض الإنفلونزا وعلاماتها التحذيرية الطارئة لدى كل من الأطفال والبالغين؟

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