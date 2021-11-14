"القذافي الابن" يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا

2021/11/14 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سيف الإسلام القذافي رسميا، الأحد، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والتي من المقرر أن تجرى على جولتين، الأولى في 24 ديسمبر المقبل، والثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

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