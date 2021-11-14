تصريح سياسي: الحكومة العراقية المقبلة ستسقط بستة اشهر!

2021/11/14 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، اليوم الاحد، ان الحكومة المقبلة ستسقط بعد ستة اشهر من تشكيلها رسميا.

وقال الشمري، في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة المقبلة، إذا تشكلت وفق نظام التوافق، فان الكتل السياسية ستكون أمام تحدٍ كبير وهو الشعب العراقي، لأن التوافق يعني تقاسم الوزارات والدرجات الخاصة والمحاصصة، وبالتالي فان الكتل ستكون بمواجهة الشعب الذي سيسقطها بالنهاية".

واضاف "أما إذا تم تشكيل الحكومة وفق الأغلبية واعتمدت برنامجا حكوميا مختلفا، فان المشكلة ستكون بالمعارضين الذين سيتم استبعادهم، فهم سيكونون التحدي الأكبر أمام حكومة الأغلبية، وسيكونون عامل إعاقة أمامها، إضافة الى تحدي الشعب في تنفيذ المطالب".

ولفت الى أن "وجود قوتين شيعيتين سيكون جزءا من التحديات المقبلة، لأن نجاح الكتلة الصدرية بأغلبية وطنية، أدى الى أن تكون قوى السلاح الاخرى بالضد منها، وعلى العكس، اذا كانت حكومة توافق فانه لن يكون هناك مسؤول عنها، وبالنهاية فكل طرف شارك بتشكيلها سيلقي بمسؤولية الإخفاق على الآخر، وبالنتيجة فان الأزمة كلها أزمة قوى سياسية".

واكد أن "شهر العسل للحكومة المقبلة هو 6 أشهر وينتهي، إذ حالما يتم تقاسم المصالح تبدأ قضية الاختلاف بالآراء، وبالنهاية فالوضع لم يتغير والحكومة ستكون في طريقها للسقوط"، مبينا أن "الظروف لغاية الآن لم تختلف، حيث لا يوجد منهج أو رؤية أو فريق ناجح يمكن أن ينقذ البلاد".

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