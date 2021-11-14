القبض على مطلوبين للقضاء خلال حملة امنية في صلاح الدين

2021/11/14 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين خلال حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها القت القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن "مديرية شؤون افواج الطوارئ قامت بتنفيذ واجب تضمن نصب 7 كمائن ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية".

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