بلدية كربلاء ترد على تقرير منشور في وكالة نون بخصوص شارع الامام علي وتدعو اصحاب المحال الى التعاون معها

2021/11/14 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت بلدية كربلاء اليوم الاحد 14/11

على تقرير منشور في وكالة نون الخبرية

بخصوص شارع الامام علي الحيوي وسط مركز

المدينة القديمة [http://www.non14.net/141669]

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