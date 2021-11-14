فيديو:العتبة الحسينية تستذكر شهادة السيدة فاطمة الزهراء وممثل المرجع السيستاني يقيم مجلس عزاء داخل الحرم الحسيني

2021/11/14 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت العتبة الحسينية المقدسة ذكرى

استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها

السلام فيما توشحت العتبة بالسواد حزنا

على ذكرى سيدة نساء العالمين عليها

السلام

من جانبه اقام المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية الشيخ

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