 النزاهة توصي باعتماد مواقع جديدة لإصدار رخصة قيادة المركبات

2021/11/14 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بأهميَّة اعتماد مواقع جديدةٍ لإصدار رخصة القيادة الأولى، وعدم الاكتفاء بموقعين في مُحافظة بغداد، مُقترحةًاستكمال الإجراءات الفنيَّة؛ لتهيئة موقع الرستميَّـة، ليغدو موقعاً جديداً، إضافةً إلى موقع الحسينيَّـة في جانب الرصافة.

وأوصى التقرير الخاصُّ بتحليل نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر المُرور العامَّة في بغداد والمُحافظات بأهميَّة عدم اقتصارإصدار رخصة القيادة (لأوَّل مرَّةٍ) على موقعين اثنين فقط في داخل بغداد، هما: موقع الحسينيَّة في الرصافة والتاجيَّات في جانب الكرخ،مُبيّنةً أهميَّة استحداث موقعٍ جديدٍ في جانب الرصافة، إضافة إلى موقع الحسينيَّـة؛ لاتِّساع رقعة هذا الجانب من العاصمة، مُقترحاً إكمالالإجراءات الفنيَّة اللازمة لتهيئة موقع الرستميَّـة؛ ليغدو موقعاً جديداً لإصدار رُخَص القيادة (لأوَّل مرَّةٍ) في جانب الرصافة، إضافةً إلى موقعالحسسينيَّـة؛ وذلك لتوفِّر المُقوِّمات الماديَّـة فيه.

وكانت الهيئة قد أفصحت في الثامن من تشرين الثاني الجاري عن تقرير نتائج استبانتهـا؛ لقيـاس مُدركـات الـرشوة في دوائر المُرور فيبغـداد والمُحافـظات، الذي شخَّص عدداً من السلبيَّـات التي رافقت عمل بعض تلك الدوائر، مُقترحاً جملةً من الحلول، منها: إمكانيَّة الاستغناءعن العـقد المروريِّ بعـقدٍ عاديٍّ، وضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ؛ للحد من ظاهرة انتشار المُعقِّبين في تلك الدوائر

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