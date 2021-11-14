هل نقترب أم نبتعد من إنجاز الاستقلال؟ - نهاد ابو غوش

2021/11/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش روزنامتنا الفلسطينية مليئة بالأحداث والمناسبات، غالبيتها محزنة وكئيبة لارتباطها بالنكبات والنكسات والاحتلال والمجازر والاغتيالات، وأقلّها ما يتصل بمناسبات يفترض أنها إيجابية أو أنها تبعث على التفاؤل كما يفترض بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي نحتفل به في الخامس عشر من تشرين الثاني كل عام.



وقد مضى علي هذا الإعلان 33 عاما من دون ان يتجسد هذا الاستقلال واقعا ماديا على الأرض، بل على العكس بتنا نرى ......





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