2021/11/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم في حالات التعب والإرهاق بعد يوم طويل من العمل، أو في حالات الإحباط القصوى المتكررة يكتشف الإنسان مسارب وطرق جديدة لم تطأها قدميه من قبل، طرق مضاءة رغم كثافة الضباب - مثل حالات تدخين الحشيش أو إبتلاع زجاجة من الويسكي- يخيل للإنسان أنه يرى بوضوح كاف الباب مفتوحا أمامه لعالم من الأفكار والحلول لمشاكل العالم بأسره، ويرى بوضوح عوالم الضباب والوهم، حقيقة الناس والشعوب والتاريخ وغائية الوجود.



في هذه الحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجاوز جدلية السيد والعبد - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجاوز جدلية السيد والعبد - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).