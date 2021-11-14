70 سنة ماذا تغيَّر؟؟!! - احمد جمعة

2021/11/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة منذ 70 سنة تغيّر كلّ شيء من حولنا ولم يتغير تفكيرنا، ومن الغرابة أنهُ حتى الجيل التالي الذي التحَق بهذه السنوات ظلَّ تفكيرهُ بنفس تفكير الجيل الذي سبقه، أتحدث عن تغيرات جذريّة وليس مجرّد قشور، والذي قد يختلف معي بهذا الطرح ويعتقد أنّني بالغت وأن ثمّة تغييرات حدثت أسأله: ما هو الدواء الذي اخترعناه؟ أي سيارة نركبها من صنعنا؟ لماذا علاج حكامنا وأثريائنا في الخارج؟ هل توجد لدينا سينما؟ توجد نوادي للسي ......





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