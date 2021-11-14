مصدر عسكري ينفي وجود اي تقدم لقوات البيشمركة باتجاه كركوك

2021/11/14 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/نفى مصدر عسكري في محافظة كركوك وجود اي تقدم لقوات البيشمركة باتجاه كركوك .وقال مصدر امني ، ان البيشمركة تقوم بتحصين مواقعها فقط في مناطق التماس كإجراءات احترازية بعد حصول تعرضات خلال الايام الماضية من قبل عصابات داعش الارهابية تجاه مواقعهم ولا يوجد اي تقدم لها ./انتهى

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