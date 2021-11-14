سيف الاسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

2021/11/14 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في شهر كانون الاول المقبل.وقدم سيف الإسلام القذافي / حسب رويترز / أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اعلنت السابع من الشهر الحالي فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 منه، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 من الشهر المقبل./انتهى3

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