الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات من قانون الانتخابات

2021/11/14 | 13:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من عبارات المادة 46 (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14 تشرين الثاني/فبراير 2021 بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فرديًا) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".

وأضاف أن "ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".

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