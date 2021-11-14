المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات في إحدى مواد قانون انتخابات مجلس النواب

2021/11/14 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت المحكمة الاتحادية، الأحد، عدم دستورية عدد من عبارات إحدى مواد قانون انتخابات مجلس النواب.

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وذكر إعلام المحكمة الاتحادية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، إن "المحكمة قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 عدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف البيان "تبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".

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