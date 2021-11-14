مصور يرصد موقعًا مفضلًا لزوار بيت الله الحرام في السعودية.. أين يقع؟

2021/11/14 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسافر محمد ابراهيم، وهو مصور هندي مقيم في المملكة العربية السعودية منذ حوالي 22 عامًا، بشكل متكرّر إلى مواقع سياحية مختلفة في البلاد، حتى يرصدها بزوايا متنوعة مختلفة عن زياراته السابقة.

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