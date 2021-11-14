محكمة استئناف صلاح الدين تصدر مجموعة قرارات تخص متضرري العمليات الحربية

2021/11/14 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية، اليوم السبت، 3705 قراراً تمييزياً متضمن تدقيق القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المختصة في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "اللجنة ترأسها القاضي عبد مشحن حمدان رئيس الاستئناف ونائبي رئيس الاستئناف القاضي حايف سالم جاسم وسالم عبد محمد ودققت القرارات الصادرة من اللجان الفرعية الأولى و الثانية والثالثة".

وأضاف أن "تلك القرارات هي للفترة منذ بداية هذا العام ولغاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري ولا يزال العمل مستمراً".

وأشار المجلس في بيانه الى أنه "تم استلام ما يقارب 4700 إضبارة تعويضية لتعرض على الهيئة لإصدار القرار التمييزي المناسب فيها"، مبينا انه "تم تدقيق وإبداء الرأي بشأن 3705 إضبارة تعويضية خاصة بإضرار الممتلكات في مقر المدعي العام في صلاح الدين لذات الفترة والعمل مستمر في بقية الأضابير لحين إنجازها بالكامل".

يذكر إن مجلس القضاء الأعلى وجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

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