2021/11/14 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة الدراسات الأولية والعليا يعلنون اعتصاماً مفتوحاً ويوجهون مطلباً للكاظمي (فيديو)

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