نجل الرئيس الليبي معمر القذافي يترشح رسمياً لانتخابات الرئاسة في ليبيا

2021/11/14 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحفية ليبية، بأن نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، ترشح اليوم الأحد لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في كانون الاول المقبل.وأكدت وسائل اعلام ليبيا، أن “سيف الإسلام القذافي قدم أوراق الترشح في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا”، فيما … Readmore

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