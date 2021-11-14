جامعة ميسان تنظم ندوة عن تقنية النانو ودور الاسمدة النانوية على النبات

2021/11/14 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية الزراعة في جامعة ميسان ندوة علمية بعنوان / تقنية النانو ودور الاسمدة النانوية على النبات/ .وتضمنت الندوة التعريف بالتقنية مع ذكر اهمية دور الاسمدة النانوية على النبات واهم ميزات هذه الاسمدة مقارنة بالسماد العادي، مبينة :" ان هذه التقنية من اهم التقنيات المستحدثة في عالمنا المعاصر في جميع المجالات ، خاصة القطاع الزراعي لتحسين وزيادة الانتاج وكفاءته بكلفة ووقت اقل "./انتهى س

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