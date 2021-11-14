النفط تحدد موعد توزيع الحصة الشتوية لمحافظات الوسط والجنوب

2021/11/14 | 14:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم الأحد، عن موعد توزيع الحصة الوقودية الشتائية لمحافظات الوسط والجنوب.وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح صحفي، إن “الشركة تستعد يوم 20 من الشهر الحالي لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بالحصة الشتوية، والبالغة 100 لتر لكل عائلة وفق البطاقة الوقودية كدفعة أولى”.وأضاف، أن “يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي ستوزع 100 لتر من النفط الأبيض لكل عائلة، كدفعة أولى بموجب البطاقة الوقودية”، مبيناً، أن “التوزيع سيكون 100 لتر شهرياً لكل عائلة”.وأشار إلى أن “الشركة شرعت بالمرحلة الأولى بتجهيز المنطقة الشمالية والغربية بواقع 100 لتر […]

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