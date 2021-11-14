العصائب: المعتصمون لن ينسحبوا حتى تحقيق مطالبهم وهم في تزايد يومي

2021/11/14 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة عصائب اهل الحق , الاحد , ان الحكومة واللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بقتل المتظاهرين وحرق خيام المعتصمين غير جدية في عملها, فيما نفت التسريبات بشان انسحاب المتظاهرين من امام بوابة الخضراء.وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود … Readmore

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