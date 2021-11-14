المالية العراقية: اعتمدنا سعر صرف الدينار لحماية الاحتياطي الأجنبي ودعم الموازنة

2021/11/14 | 14:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن أسباب اعتمادها سعر الصرف الحالي، فيما توقعت تعافي الاقتصاد تدريجياً.وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد أنها "اعتمدت سعر الصرف لرفد الإنتاج الوطني، وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة".وبينت …

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