"أوابك": صادرات الدول العربية من الغاز ترتفع لـ26.5 مليون طن بالربع الثالث

2021/11/14 | 14:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الدول العربية حافظت على مستويات مرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والثاني من العام.وأظهر تقرير …

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