2021/11/14 | 14:25 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lZkjyB6ZI8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي | القوى الرافضة للانتخابات تقدم الطعون للهيئة القضائية | 2021/11/14) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي | القوى الرافضة للانتخابات تقدم الطعون للهيئة القضائية | 2021/11/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).