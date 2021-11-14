النفط تعلن موعد توزيع الحصة الوقودية الشتوية

2021/11/14 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الأحد، موعد توزيع الحصة الوقودية الشتوية لمحافظات الوسط والجنوب.

وذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم (14 تشرين الثاني 2021)، إن "الشركة تستعد يوم 20 من الشهر الحالي لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بالحصة الشتوية، والبالغة 100 لتر لكل عائلة وفق البطاقة الوقودية كدفعة أولى".

وأضاف طالب، ان "يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي ستوزع 100 لتر من النفط الأبيض لكل عائلة، كدفعة أولى بموجب البطاقة الوقودية"، مبينا، ان "التوزيع سيكون 100 لتر شهريا لكل عائلة".

وتابع، ان "الشركة شرعت بالمرحلة الأولى بتجهيز المنطقة الشمالية والغربية بواقع 100 لتر لكل عائلة".

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