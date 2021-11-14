أمير الكويت يتخذ قرارا بشأن استقالة الحكومة

2021/11/14 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، بصدور أمر أميري يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وقال مصدر، أن أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مضيفا أنهم سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالته إلى أمير دولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.

وبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في تلك الانتخابات بالكويت أكثر من 567 ألف شخص.

وجرت الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

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