الخلية تعلن نتائج العملية الأمنية في ديالى

2021/11/14 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، نتائج العملية الأمنية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استمرارا للعمليات الجارية التي تنفذها قيادة عمليات ديالى من خلال قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي محور ديالى ولليوم الثاني على التوالي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت القطعات، من العثور على مخزن للعبوات الناسفة، كما تم العثور على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي مواد مختلفة من بينها أفرشة واغطية ومولدة كهربائية وارزاق متنوعة".

وأضاف البيان انه "تم تدمير هذه الأوكار والمواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوات المنفذة لهذه العملية".

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