2021/11/14 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على …

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات بالمادة 46 في قانون الانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات بالمادة 46 في قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات بالمادة 46 في قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).