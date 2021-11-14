2021/11/14 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الحكومة الى التدخل الفوري لمعالجة أرتفاع أسعار المواد الغذائية.وقال الحكيم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، في ظل الإرتفاع الملحوظ بأسعار المواد الغذائيّة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يوجه دعوة عاجلة للحكومة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يوجه دعوة عاجلة للحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يوجه دعوة عاجلة للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).