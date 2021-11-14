سلسلة صور فوتوغرافية ترصد حياة فتيات لمدة عقود.. لكن ما المفاجأة؟

2021/11/14 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبع سلسلة كارين مارشال الفوتوغرافية، والتي تُعرف باسم "بين الفتيات"، مرحلة بلوغ مجموعة من الصديقات ووصولهن إلى سن الرشد، في أعقاب وفاة صديقتهن..ماذا حصل؟

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