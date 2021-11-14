كوبا ترفع قيود فيروس كورونا وتعيد فتح حدودها أمام السياح الدوليين.. لكن هل سيأتي الزوار؟

2021/11/14 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت كوبا فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين.واعتبارًا من يوم الاثنين، لن يضطر الزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل، أو الذين خضعوا لاختبار PCR قبل 72 ساعة من الوصول، إلى الخضوع للحجر الصحي عند زيارة البلاد.لكن مع أضرار فيروس كورونا والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، هل سيتشوق السياح الدوليون للوصول إلى البلاد؟

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