الرشيد يصدر تعليمات جديدة خاصة بقرض الـ100 راتب

2021/11/14 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تعليمات جديدة خاصة بقرض (١٠٠) راتب للمقترضين السابقين في حال احالته على التقاعد.وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المصرف قرر […]

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