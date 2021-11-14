2021/11/14 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط عجلات مخبأة دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على أربعة سيارات دون الموديل".

وأضاف أن "الحاوية كانت مخبأة خلف إطارات مستعملة مخالفة للشروط والضوابط كونها ممنوعة الاستيراد بحسب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 "، مبيناً أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلات مخبأة دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلات مخبأة دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).