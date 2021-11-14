الرشيد يصدر تعليمات جديدة بشأن قرض الـ100 راتب

2021/11/14 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تعليمات جديدة بشأن قرض الـ100 راتب اسمي.

وذكر بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف قرر اعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض (100 راتب اسمي) في السنوات السابقة من تقديم رهن عقار"، مردفا: "في حال كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز (20) مليون دينار ويقبل بدلا عنه كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول".

وأضاف البيان، أن "التعديل يشمل المقترضين الذين قدموا ضمانة عقارية كرهن للمصرف وبامكانهم فك الرهن عند وصول مبلغ القرض الى (20) مليون دينار سواء كان الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او التسديد المبكر اضافة الى كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول".

ولفت إلى أنه "لا يتم منح براءة ذمة وانما يمنح المقترض كتاب تأييد بتغطية المبلغ المتبقي بكمبيالة ولامانع من فك الرهن".

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