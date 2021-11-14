الحشد يعثر على عجلة تابعة لداعش في حوض حمرين (صورة)

2021/11/14 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، من العثور على عجلة تابعة لداعش خلال عمليتها الأمنية في حوض حمرين بمحافظة ديالى.

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