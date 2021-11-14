2021/11/14 | 14:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تعليمات جديدة خاصة بقرض (١٠٠) راتب للمقترضين السابقين في حال احالته على التقاعد.وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بيان، إن “المصرف قرر اعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض (١٠٠ راتب اسمي) في السنوات السابقة من تقديم رهن عقار في حال كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز […]

ظهرت المقالة مصرف الرشيد يعفي فئة ممن صُرِفَت لهم قروض الـ١٠٠ راتب أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعفي فئة ممن صُرِفَت لهم قروض الـ١٠٠ راتب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعفي فئة ممن صُرِفَت لهم قروض الـ١٠٠ راتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).