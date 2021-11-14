مجمع تسويقي في كلية التربية في جامعة ميسان

2021/11/14 | 14:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

افتتحت كلية التربية –جامعة ميسان، اليوم الأحد، مجمعها التسويقي السنوي على ساحات واروقة الجامعة بحضور رئيس الجامعة عبد الباسط محسن عيال.

وقال عميد كلية التربية هاشم داخل حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المجمع تضمن مجموعة من النشاطات العلمية والفعاليات الفنية والثقافية أبرزها عرض تسويقي للأعمال اليدوية والمنتجات الصناعية والمعارض الفنية والصور الفوتوغرافية التي تحتوي على اعمال جميلة كذلك تضمن عرض مجموعة من الكتب الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية المهمة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تاتي دعما للطلبة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في إقامة مشاريع صغيرة تساعدهم في رسم خططهم المستقبلية لبناء مستقبل زاخر لهم".

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