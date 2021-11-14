ناحية في ديالى تطالب بمعالجة مواقع انطلاق قذائف الهاون

2021/11/14 | 14:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت ناحية / قرة تبة / في محافظة ديالى بمعالجة مواقع انطلاق قذائف الهاون التي تستهدف مناطق الناحية .وقال مدير الناحية وصفي التميمي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اماكن انطلاق قذائف الهاونات تتركز في المناطق الوعرة بين السعدية و قرة تبة ، ضمن حدود منطقة شمانة التي تمتاز بتضاريس جغرافية معقدة ما جعلها ملاذات ومخابئ لعناصر داعش ومنطلقات للهجمات التي اصبحت مصدر قلق وتهديد لسكان الناحية".واضاف :" ان المناطق التي تم تحديدها متروكة ولا يمكن تطهيرها الا بعمليات شاملة معززة بجهد هندسي لحماية السكان "، لافتا الى :" ان الاجهزة الامنية تؤدي واجبها وتسيطر على الوضع رغم قلة اعداد منتسبيها ".واوضح المصدر :" ان قواطع قرة تبة يصعب مسكها بشكل تام بسبب مساحتها الشاسعة التي تبلغ / 318 / الف كيلو متر مربع " ./انتهى

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