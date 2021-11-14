2021/11/14 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يسعى برشلونة للتعاقد مع لاعب من أصحاب الجودة عند فتح نافذة الانتقالات في يناير، وإن كانت الصيغة الوحيدة المتاحة لإبرام صفقة كتلك هي الإعارة، قياسا بالوضع الاقتصادي الصعب للفريق.وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من أسوار “البارسا”، أن المرشح الأول لهذه المهمة كان نجم مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، الذي أعلن في وقت سابق عن اهتمامه بالخروج من الدوري الإنجليزي، غير أن ناديه يرفض فكرة الإعارة ويريد بيعه، وهو ما يجعل مهمة برشلونة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستحيلة.ونتيجة لذلك، وجهت إدارة النادي الكتالوني، أنظارها تجاه نجوم آخرين، وبالتحديد في تشيلسي، المكتظ باللاعبين المميزين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم نجم عربي..



برشلونة يضع قائمة بأسماء ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في يناير عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم نجم عربي.. برشلونة يضع قائمة بأسماء ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في يناير) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم نجم عربي.. برشلونة يضع قائمة بأسماء ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).