بولندا تعلن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروس

2021/11/14 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات البولندية أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروس، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم الأحد.وذكرت الشرطة البولندية على حسابها في “تويتر” […]

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