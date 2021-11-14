طهران تعلن بدء ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق

2021/11/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان ان ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق بدأ رسميا اليوم الاحد.

ونقلت وكالة فارس الايرانية للأنباء عن رشيديان قوله ان ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق يبدأ اليوم الاحد وفقا للبرنامج المعلن وان بامكان الراغبين بالتوجه للزيارة مراجعة مكاتب الحج والزيارة المرخصة لتسجيل اسمائهم.

واضاف رشيديان ان تاشيرة الدخول الى العراق قد الغيت للرحلات الجوية فقط لافتا الى عدم امكانية الايفاد للعتبات المقدسة عن الطريق البري لأن على جميع الزوار التوجه جوا الى العراق مع إمكانية عودتهم برا بموجب الاتفاق المبرم بين بغداد وطهران.

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