- أفد - في لجنة تقرير - توقعات البيئة العالمية- إختيار مستحق - كاظم المقدادي

2021/11/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي توقعات البيئة العالمية (GEO) هي سلسلة من التقارير عن البيئة، تصدر بشكل دوري عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP)، إستجابةً لمتطلبات إعداد التقارير البيئية الواردة في جدول أعمال الأمم المتحدة للقرن 21 ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة (يونيب) الصادر في اَيار( مايو) 1995، والذي طلب إصدار حالة عالمية شاملة جديدة للبيئ، ويوضح التقدم الحاصل خلال فترة ما بين تقريرين في مواجهة التحديات البيئية، من حيث تعز ......





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