2021/11/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي تتميز أساطير ألقرآن عن ألأساطير ألتوراتية وألكتب أليهودية ألمنحولة بألإختصار ألشديد وبألغموض في كثير من ألمواضع، ولأجل إلقاء ألضوء على ماذكرناه والتعرف على بعض مصادر الآيات ألقرآنية سنتناول في هذه المقالة أسطورة سليمان والجن.بدءاً نود أن نذكر بأنّ التنقيبات ألآثارية (ألأركيولوجية) التي قام بها العلماء الآثاريين الإسرائيليين في إسرائيل لم تثبت وجود للشخصية التاريخية المسماة بملك سليمان حسب الت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليمان وألجن - كامل علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليمان وألجن - كامل علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).