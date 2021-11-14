الدور السلبي للبرجوازية الدمشقية في سياق الثورة السورية - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي على مر التاريخ كانت الثورات والانتفاضات الشعبية حركات يقوم بها المظلومون مطالبين بحقهم في تحسين ظروف حيواتهم وحيوات أبنائهم، وقلما تجد في التاريخ ذكراً للفئات الميسورة والمنتفعة من واقع اجتماعي ما طالبت بتغيير ذلك الواقع إلا في حالات نادرة ارتبطت بمجموعات مستنيرة في تلك الفئات كان محركها الأساسي وعيها وليس واقعها الاقتصادي والاجتماعي الذي طالما كان المحرك والزناد القادح للمطالبات بتغيير ذلك الواقع ......





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