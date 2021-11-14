2021/11/14 | 15:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CMPLeiSKTRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف_الأشرف.. دعاوى قضائية تلاحق عدداً من الناشطين لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف_الأشرف.. دعاوى قضائية تلاحق عدداً من الناشطين لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).