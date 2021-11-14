تحرك من وزارة العدل بعد محاولة اغتصاب نزيل في سجن التاجي

2021/11/14 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير العدل سالار عبدالستار، الأحد، واقعة "اغتصاب نزيل في سجن التاجي"، مع مدير السجن ماجد صدام.

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وذكرت وزارة العدل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، أنه "التقى وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، ‏الاحد في مكتبه الرسمي، مدير سجن التاجي المركزي ‏ماجد صدام فالح، حيث تم خلال اللقاء التحقيق ‏بشأن ما عرضته قناة التغيير الفضائية بخصوص محاولة ‏الاغتصاب لأحد النزلاء في سجن التاجي ‏المركزي".

وأكد الوزير وفق البيان، أن "إدارة السجن قامت بكافة الإجراءات القانونية عند تقديم النزيل لشكواه وتم عرضه على اللجان الطبية ‏وكذلك إرسالها إلى محكمة تحقيق ‏الكاظمية، وأننا بأنتظار الإجابة من الجهات المعنية ‏بخصوص ما ورد بهذا الصدد".‏

وأشار الوزير إلى، أن "وزارة العدل تضع حماية حقوق ‏كافة النزلاء على رأس مهامها الأساسية لما لها من اهمية ‏في تحقيق العدالة وحفظ كرامة الإنسان والتزاماتها بتطبيق ‏كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان الذي كفلها ‏الدستور العراقي ، ونوه سيادته انه يسعى دائما أن يكون دور ‏الاقسام ‏الاصلاحية هو تأهيل النزلاء وإعادة اندماجهم في ‏المجتمع ‏ليصبحوا مواطنين صالحين".

وختم البيان، يشار إلى أن قد طالب في وقت سابق بتقديم ‏الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تتناقلها بعض ‏القنوات ‏الفضائية بشأن حالات الابتزاز والاغتصاب اواي ‏مخالفات ‏ارتكبت داخل السجون التابعة للوزارة‎ مطالبا في الوقت نفسه عدم تصديق الاشاعات المغرضة والتي تستهدف مسيرة عمل الوزارة ويجب ان ينتهج الاعلام المهنية في نقل المعلومة ومن مصادرها الرسمية".

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