الكمارك تحبط محاولة تهريب في بوابة البصرة

2021/11/14 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الأحد، احباط محاولة تهريب اربع عجلات دون الموديل في كمرك بوابة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم احباط محاولة تهريب اربع عجلات دون […]

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