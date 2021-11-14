"مصادفة مؤسفة" تزيد المخاوف على صحة الملكة إليزابيث

2021/11/14 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر باكنغهام، الأحد، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن تحضر "مراسم إحياء يوم الذكرى"، بسبب إصابتها بالتواء في الظهر.

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