سائق يوثق بهاتفه لحظة الرعب عندما وجد نفسه داخل عين إعصار قوي

2021/11/14 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مطارد الأعاصير مارك دوسيت لحظات الرعب التي عاشها عندما وجد نفسه يقود سيارته في عين إعصار قوي على طريق سريع بمدينة نيويورك الأمريكية، يأتي ذلك بعد أن ضربت الأمطار والرياح العاصفة أجزاء من الشمال الشرقي حيث شقت جبهة باردة طريقها عبر المنطقة ، مما أدى إلى حدوث عواصف رعدية شديدة وتحذيرات من الأعاصير.

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